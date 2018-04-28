سفارة قطر بلبنان تنفي أي علاقة للسفير على المري بفبركة موقع "الإمارات ليكس" الإلكترونى

بيروت - (د ب أ):

نفت سفارة دولة قطر في بيروت ، في بيان أصدرته اليوم السبت أي علاقة للسفير القطري في بيروت على بن حمد المري بفبركة موقع إلكتروني إخباري يعرف باسم "الإمارات ليكس".

وأشارت سفارة دولة قطر في البيان إلى عدم صحة ما تردد عن أن السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري هو المسؤول المباشر وراء فبركة "الإمارات ليكس" .

وكان موقع "ليبانون ديبيت" قد نشر اليوم خبراً تحت عنوان "سفير خليجي فبرك الإمارات ليكس" مفاده، أن السفير القطري في لبنان علي بن حمد المري هو المسؤول المباشر وراء فبركة موقع "الإمارات ليكس" المنشورة بجريدة الأخبار اللبنانية، وذلك بهدف الانتقام من دولة الإمارات على خلفية الأزمة الخليجية.

وأضاف بيان السفارة أن "الخبر المفبرك " الذي نشره موقع ليبانون ديبيت" الالكترونى يتضمن تجريحاً واتهاماً واضحاً وقدحاً وذماً لشخص سعادة السفير علي بن حمد المري، سفير دولة قطر في بيروت بالوقوف خلف ما تنشره جريدة "الأخبار"( اللبنانية).

وذكر البيان "ينفي المكتب الإعلامي في السفارة نفياً قاطعاً ما ورد في الخبر المذكور، ويؤكد أنه عار من الصحة جملة وتفصيلا وهو محض افتراء وكذب وتشويش على العلاقات القطرية - اللبنانية، وأن السفير المري لا ولن يرد على مثل هذه الفبركات".