البرازيل تحقق في إطلاق نار وسط تجمع لمؤيدي الرئيس الأسبق دا سيلفا

برازيليا - (أ ش أ)

بدأت الشرطة البرازيلية التحقيق في حادث إطلاق نار وسط تجمع من مؤيدي الرئيس الأسبق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا أمام مقر الشرطة في مدينة كوريتيبا الجنوبية ما أدى إلى إصابة شخص.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم السبت، عن السلطات الأمنية في ولاية بارانا جنوب البرازيل قولها في بيان لها :"إن شخصاً مترجلاً أطلق النار على تجمع لمؤيدي الرئيس الأسبق دا سيلفا، مضيفة أنه أصيب شخص ونقل إلى المستشفى، وذلك بدون الإعلان عن اسم المصاب أو المستشفى التي نقل إليها".

وذكرت يورونيوز أنه تم العثور على عدد غير محدد من الطلقات في موقع الحادث وأن الشرطة المحلية تقوم بالتحقيق في ذلك.

وقد تم القبض على دا سيلفا الشهر الجاري ليبدأ تنفيذ عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما لإدانته في اتهامات تتعلق بالفساد، حيث تلقي شقة على شاطئ البحر من شركة هندسية تتنافس على عقود في شركة "بتروبراس" المملوكة للدولة. وصرّح دا سيلفا في وقت سابق بأنه تم تلفيق التهم ضده بغرض منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى في أكتوبر القادم.

وقضت محكمة بمدينة بورتو أليغري البرازيلية الشهر الجاري برفض الطعن المقدم من الرئيس البرازيلي الأسبق "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" ضد الحكم بسجنه 12 عاماً في قضايا فساد.

يُشار إلى أن دا سيلفا، البالغ من العمر (72 عاما)، كان رئيساً للبرازيل في الفترة من عام 2003 إلى عام 2011.