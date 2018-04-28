احتجاج عشرات الآلاف على تبرئة 5 رجال من تهمة الاغتصاب في إسبانيا

مدريد - (أ ف ب):

خرج عشرات الآلاف إلى شوارع إسبانيا السبت للاحتجاج على تبرئة خمسة رجال من اغتصاب جماعي لشابة (18 عاما) في مهرجان بامبلونا لمطاردة الثيران.

وامتلأت الشوارع في أنحاء البلاد بالمحتجين بعد أن قررت محكمة الخميس تبرئة المتهمين ما دفع بالحكومة الإسبانية إلى الإعلان بأنها ستنظر في إمكانية تغيير قوانين الاغتصاب في البلاد.

وفي مدينة بامبلونا شمال إسبانيا قالت الشرطة ان "ما بين 32 و35 الف شخص" شاركوا في تظاهرة السبت تحت عنوان "انها ليست اساءة جنسية، انها اغتصاب".

وقال متحدث باسم الشرطة ان التظاهرة مرت دون حوادث.

وهذا ثالث يوم من التظاهرات بعد ان برأت محكمة خمسة رجال من تهم الاعتداء الجنسي ومن بينها الاغتصاب، ودانتهم بتهم اقل شدة هي "الاساءة الجنسية"، وحكمت عليهم بالسجن تسع سنوات.

واتهم الرجال واعمارهم ما بين 27 و29 باغتصاب إمرأة عند مدخل بناية في بامبلونا في السابع من يوليو 2016 في بداية المهرجان الذي يستمر اسبوعاً ويستقطب العديد من الزوار.

وقام لخمسة، وجميعهم من مدينة اشبيلية جنوب البلاد، بتصوير حادث الاغتصاب بهواتفهم وتفاخروا بذلك في رسالة جماعية على واتساب.

واحتلت هذه القضية عناوين الصحف في انحاء البلاد.