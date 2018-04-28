الملك سلمان يضع حجر الأساس لمشروع القدية الترفيهي الأكبر في العالم

القاهرة - (مصراوى):

وضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز حجر الأساس لمشروع "القدية" الترفيهي قرب العاصمة السعودية الرياض، بحسب ما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

ورافق الملك سلمان، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إضافة إلى مجموعة من الأمراء وكبار المسؤولين.

ويعد مشروع القدية مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية فريدة من نوعها على مستوى العالم، والذي تعول عليه المملكة ليكون بمثابة وجهة ترفيهية ورياضية وثقافية جديدة.