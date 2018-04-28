حماس تطالب السلطة بالاعتذار عن اتهامها بتنفيذ محاولة اغتيال "الحمدالله"

(مصراوي)

طالبت حركة حماس السلطة الفلسطينية باعتذار عن اتهامها بتنفيذ محاولة اغتيال لرئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، وأيضًا بوقف كل الإجراءات التي تعتبرها عقابية ضد قطاع غزة.

وفي مؤتمر صحفي اليوم السبت، قال نائب رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية إن رجال في المخابرات الفلسطينية برام الله هم "أقرب الحلقات للواء ماجد فرج وراء تشغيل هذه المجموعات التكفيرية التي تعبث بأمن غزة".

وجاء ذلك بعدما قالت الداخلية في قطاع غزة إن خلية "تخريبية" تعمل بأوامر من عناصر بارزة في مخابرات رام الله هي من تقف وراء الهجوم الذي استهدف موكب الحمدالله في مارس.

وأضاف الحية "نطالب السلطة بالاعتذار لشعبنا عن الاتهامات الباطلة من قبل السلطة بحق غزة". وتابع أيضًا "نضع السلطة أمام تحمل مسؤولياتهم الوطنية والقانونية للكشف عن ملابسات حقيقة هؤلاء الذين ينتمون لجهاز المخابرات".

كما أعلن ترحيب حماس بقدوم "وفد أمني عربي أو إسلامي أو دولي لعرض عليه كل الحقائق"، التي توصل إليه التحقيق.

وأشار أيضًا إلى ترحيب الحركة "بتشكيل لجنة وطنية من الفصائل وحركة فتح، للقدوم إلى غزة لوضع كل الملابسات هذه الجريمة حتى يطمئن الجميع".