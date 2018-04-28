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اندلاع حريق في "برج ترامب" بأذربيجان

08:49 م السبت 28 أبريل 2018
اندلاع حريق في "برج ترامب" بأذربيجان

لندن - (أ ش أ)
اندلع حريق ضخم، السبت، في ناطحة سحاب معروفة باسم "برج ترامب" في باكو عاصمة أذربيجان، دون أن يسفر عن ضحايا.

وقالت وسائل إعلام محلية -حسب ما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية- إن الحريق اندلع في المبنى الذي كان من المقرر أن يحمل "فندق ترامب الدولي"، وانتشر في الطوابق الوسطى بالبناية المكونة من 33 طابقا.

وأكد إتيبار ميرزويف نائب رئيس وزارة الطوارئ أن الحادث لم يخلف ضحايا أو إصابات، مشيرا إلى أن السلطات فتحت تحقيقات للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.
وأضاف أن قوات الإطفاء استغرقت أكثر من 3 ساعات لإخماد الحريق، موضحا أن استجابة خدمات الطوارئ تأخرت لأن الطرق تم إغلاقها استعدادا لفعاليات سباق سيارات "فورميلا وان" في حلبة باكو سيتي.

وذكرت الصحيفة أن بناء ناطحة السحاب في باكو بدأ منذ نحو عقد لكن لم يتم فتحها أبدا، موضحة أنه في الأصل كان من المخطط أن يصبح مبنى للشقق الفاخرة، قبل أن تستحوذ شركة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المشروع في 2012.

وأضافت الصحيفة أن منظمة ترامب أعلنت أن المبنى سينقسم إلى فندق يشغل أول 13 طابقا، وإلى شقق فاخرة في الطوابق العليا، لكنها (منظمة ترامب) انسحبت من المشروع في ديسمبر عقب فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

هذا المحتوى من

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