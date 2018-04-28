فينسيا تركب بوابات مؤقتة للتحكم في أعداد السائحين الوافدين إليها

روما - (أ ش أ)

قامت السلطات في مدينة فينسيا الإيطالية اليوم السبت، بتركيب بوابات مؤقتة في نهايتي جسرين في المدينة لإعادة السائحين في حال تزايد أعدادهم بدرجة هائلة، تجنبا لما يمكن ان تشهده شوارع المدينة من ازدحام شديد خلال أوقات الذروة.

وذكرت شبكة " فوكس نيوز " الأمريكية أن سلطات مدينة فينسيا - التى يفوق عدد سائحيها عدد سكانها - ستطبق هذا الإجراء لمدة أربعة أيام اعتبارا من اليوم وحتى عيد العمال ، فيما أفاد ضباط الشرطة المحليين المعنيين بمراقبة مدى تدفق السائحين إلى المدينة، بأن أعداد القادمين في الوقت الراهن قابلة - حتى الآن - للتعامل معها ، الأمر الذي لايلزم معه إغلاق البوابات المؤقتة.

تجدر الإشارة إلى أن الزحام يصبح شديدا في شوارع فينسيا - وهى أشبه بجزيرة عائمة - عندما تتزامن عملية تفريغ السفن السياحية لآلاف الركاب القادمين لقضاء الرحلات اليومية.

يذكر أن سلطات المدينة تجاهد منذ عقود للوقوف على ما يتعين عليه أن تفعله حيال تضاؤل عدد السكان، في الوقت الذي تعتمد عليه المدينة على السياحة كمصدر للعيش.