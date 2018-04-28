قيادي حوثي ينفي أنباء مقتل قيادات حوثية في غارات للتحالف العربي بصنعاء

صنعاء - (د ب أ):

نفى محمد البخيتي، عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثية، مساء اليوم السبت، الأنباء المتداولة حول مقتل قيادات موالية للجماعة بغارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي في صنعاء.

وقال البخيتي لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، "إن السعودية كثفت غاراتها الجوية على صنعاء منذ أمس الجمعة، قبل يوم من تشييع جثمان صالح الصماد (الرئيس السابق لما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين.)

وأشار إلى أن السعودية "ادعت كذباً بقتل العديد من القيادات الأمنية (التابعة للحوثيين) جراء تلك الغارات الجوية بهدف تخويف الناس من المشاركة في مراسيم تشييع الصماد".

وأوضح البخيتي، أن مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، "شنت غارات جوية أثناء تشييع الصماد في ميدان السبعين بصنعاء، بعد أن فشلت في إخافتهم "ما أدى إلى مقتل مدني وإصابة اثنين آخرين".

وأردف البخيتي" هذا لم يؤثر على الحشود الذين أصروا على البقاء في الميدان رغم المخاطر".

وكانت وسائل إعلام موالية للسعودية تناقلت اليوم أنباء تفيد بمقتل قيادات حوثية إثر غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف على مبنى وزارة الداخلية بصنعاء.

وفي وقت سابق اليوم ، شيع آلاف الأشخاص في صنعاء، جثامين القيادي الحوثي البارز، صالح الصماد، وستة من مرافقيه.

ومنذ أمس الجمعة، كثفت مقاتلات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع متفرقة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ اقتحامهم لها بقوة السلاح عام 2014.