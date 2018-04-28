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ممثلة الاتحاد الأوروبي تشارك في الاجتماع الرباعي حول ليبيا بالقاهرة

07:44 م السبت 28 أبريل 2018
ممثلة الاتحاد الأوروبي تشارك في الاجتماع الرباعي حول ليبيا بالقاهرة

فيدريكا موجريني

القاهرة - (أ ش أ)

تشارك فيدريكا موجريني الممثلة العليا للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الاوروبي في اجتماع الرباعية حول ليبيا والذي تستضيفه الجامعة العربية بعد غد الاثنين بالقاهرة .

أعلن ذلك اليوم السبت، إيفان سوركوش رئيس وفد مفوضية الاتحاد الاوروبي بالقاهرة، ويشارك في الاجتماع المرتقب جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة.

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع آخر المستجدات الأمنية والسياسية على الساحة الليبية منذ انعقاد الاجتماع الأخير للمجموعة في نيويورك في سبتمبر الماضي، كما سيتم التطرق الى التقدم المحرز في سبيل تنفيذ خطة العمل التي أطلقتها الأمم المتحدة لحلحلة العملية السياسية والتي تتأسس على التنفيذ التوافقي للنقاط الخلافية في اتفاق الصخيرات، وعقد ملتقى وطني جامع يساهم في دفع الوحدة والمصالحة الوطنية بين الليبيين، وعقد استفتاء دستوري وانتخابات تشريعية ورئاسية.

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فيدريكا موجريني الاتحاد الأوروبي ليبيا الجامعة العربية

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