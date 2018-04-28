رغم القمة التاريخية.. أحزاب في "الجنوب" لا تثق في كوريا الشمالية

كتب – محمد الصباغ:

بعد اللقاء التاريخي أمس الجمعة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس الشطر الجنوبي من شبه الجزيرة، مون جيه، اختلفت أحزاب في كوريا الجنوبية على القمة ونتائجها على الرغم من إعلان بيونج يانج أنها ستتخلى عن برنامجها النووي.

وبعد عقود من الحرب بين الكوريتين والتي بدأت في الخمسينيات، أعلن قادة البلد التي كانت موحدة أن الحرب سوف تتوقف. واتفقت الكوريتان على عقد المحادثات والمفاوضات في كل مجال فضلا عن محادثات رفيعة المستوى، في أسرع وقت ممكن، لوضع التدابير الإيجابية من أجل الالتزام بالمسائل المتفق عليها في لقاء القمة.

وتابع بيان مشترك للبلدين أمس الجمعة "اتفقت الكوريتان على عقد لقاءات لم شمل الأسر المشتتة والأقارب بمناسبة عيد الاستقلال الموافق يوم 15 أغسطس المقبل".

وذكر "اتفقت الكوريتان على وقف جميع الأعمال العدائية التي تعتبر مصدرا للتوترات العسكرية والصراعات برا وبحرا و جوا، ووقف بث الدعاية عبر مكبرات الصوت وإرسال المنشورات الدعائية وغيرها من الأعمال العدائية اعتبارا من اليوم الأول من شهر مايو، وجعل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين منطقة سلام حقيقية".

وقال البيان "اتفق الجنوب والشمال على سعيهما للحصول على تأييد وتعاون المجتمع الدولي نحو تحقيق إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".

لكن حزب الحرية المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، ندد بالإعلان المشترك للكوريتين "ووصفه بأنه تمثيلية سياسية باسم السلام"، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال زعيم الحزب هونج جون بيو في منشور على موقع فيسبوك: "على كل حال، لم تكن القمة سوى عرض سلام تعاوني.. بين كيم جونج أون وحكومة مون ".

وانتقد رئيس الحزب المحافظ الرئيس مون "لعدم تمكنه من التحدث بكلمة حول تخلي كوريا الشمالية عن أسلحتها النووية" ووصف الإعلان بأنه "إملاء" لكلمات كيم التي التقطها مون.

ومن جانب آخر وصف الحزب الديمقراطي الحاكم في سول نتائج المؤتمر بأنها "إعلان تاريخي يمهد لمسار جديد نحو السلام وتخفيف التوتر في شبه الجزيرة الكورية".

وتابع في بيان "لقد أدمجت خطط عمل مفصلة لجميع بنود جدول الأعمال الرئيسية التي سيتعين على الكوريتين القيام بها".

وقد أشار حزب بارون ميراي المعارض أيضًا بشكل خاص إلى عبارة "نزع السلاح النووي الكامل" في شبه الجزيرة الكورية في الإعلان المشترك. وقال المتحدث باسم الحزب كيم تشول كون "الأمر الأكثر أهمية هو كيف سنضع ذلك موضع التنفيذ".

وفي الشطر الشمالي من شبه الجزيرة الكورية، أشارت وسائل الإعلام، اليوم السبت، إلى بنود إعلان قمة الكوريتين وذكرت فقرة "النزع النووي بصورة كاملة"، ما يعكس تناولهم المختلف لهذه القمة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "أكدت كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية على الهدف المشترك لتصبح شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية عبر النزع النووي بصورة كاملة".

بينما قال تشوي كيونج هوان المتحدث باسم حزب الديمقراطية والسلام في كوريا الجنوبية "نرحب بالاتفاق التاريخي والتحركات الجريئة لقادة الكوريتين، ويرى الحزب أنه يمثل خارطة طريق بالنظر إلى القمة المزمعة بين بيونج يانج وواشنطن".

وناشد المتحدث باسم حزب العدالة، تشوي سوك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "ينضم بفاعلية إلى جو السلام" من أجل عقد قمة ناجحة مع كيم، التي يتوقع على نطاق واسع في أواخر مايو أو أوائل يونيو.