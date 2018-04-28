ماليزيا تطلق الحملات الانتخابية قبل الانتخابات العامة في 9 مايو

كوالالمبور - (د ب أ):

انضم المرشحون السياسيون عبر ماليزيا إلى المئات من أنصارهم رافعين أعلام الأحزاب اليوم السبت فيما قدم السياسيون المستقبليون وثائق ترشحهم وأطلقوا حملاتهم الانتخابية قبل الانتخابات العامة القادمة المقرر إجراؤها في التاسع من مايو المقبل.

يخوض رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق الانتخابات لفترة ولاية ثالثة رغم مزاعم بالفساد على صلة بصندوق التمويل (1 إم دي بي) التابع للدولة. وواصل نفي ارتكاب أي مخالفات.

ويتنافس نجيب الذي ينتمي لائتلاف "باريسان الوطني"، على المنصب أمام معلمه رئيس الوزراء السابق محاضير محمد (92 عاما) من ائتلاف باكاتان هارابان.

أعلنت لجنة الانتخابات عن الترشيحات منتصف اليوم في دوائر هؤلاء المتنافسين على أحد مقاعد البرلمان الـ222.

قدم نجيب وثائق ترشحه في مقاطعة بيكان في ولاية باهانج، أما محاضير في جزيرة لانجكاوي في ولاية قدح بشمال غرب البلاد.

وسيواجه ائتلاف باريسان ناشونال الحاكم المنتمي إليه نجيب معارضة قوية العام الجاري، حيث جاءت نتيجته هزيلة في جولتي الانتخابات السابقتين في ماليزيا وحققا سيطرة برلمانية بأقل هامش لها في 2013.