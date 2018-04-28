شكري يؤكد دعم مصر للوساطة الأممية بغية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية

القاهرة - (د ب أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري اليوم السبت على دعم مصر للوساطة التي تقودها الأمم المتحدة بغية التوصل إلى حل سياسي شامل وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، حسبما أفاد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد.

كما أكد شكري على الموقف المصري الثابت بضرورة أن يكون الحل النهائي للأزمة من صنع الليبيين أنفسهم، ونتاج للتوافق بين أبناء الشعب الليبي بكافة أطيافه.

جاء ذلك في اجتماع عقده اليوم الوزير شكري مع المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بمقر وزارة الخارجية المصرية.

وأوضح المتحدث الرسمي أن هذا اللقاء يأتي في إطار التنسيق المستمر مع المبعوث الأممي وحرص مصر على متابعة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الليبية بشقيها السياسي والأمني.

وأشار المتحدث الرسمي أن الوزير شكري استمع خلال اللقاء إلى استعراض من غسان سلامة لتقييمه للتطورات السياسية في ليبيا والجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف المساعدة في حل الأزمة.

كما أطلع المبعوث الأممي الوزير شكري على نتائج اتصالاته ومشاوراته الأخيرة مع الأطراف المختلفة والجهود التي يبذلها من أجل تهدئة الأوضاع والمساعدة في بناء التوافق الوطني بالبلاد، بما في ذلك الإعداد للانتخابات.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى استعرض بدوره الرؤية المصرية تجاه آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكداً على أن مصر تبذل قصارى جهدها في التواصل والحوار مع كافة الأطراف الليبية.

وقد شدد الوزير شكري على استمرار القاهرة بكل جدية في استضافة اجتماعات دورية من أجل توحيد المؤسسة العسكرية الليبية بما يسهم في تحقيق الاستقرار ويدعم جهود مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح والهجرة غير الشرعية.

كما أعرب شكرى عن قلقه من تدهور الوضع الأمني بعدد من المدن الليبية مؤخراً، وما يمكن أن ينتج عن ذلك من العودة إلى الدائرة المفرغة للعنف من جديد.