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وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل إلى السعودية في مستهل جولة شرق أوسطية

05:53 م السبت 28 أبريل 2018
وزير الخارجية الأمريكي الجديد يصل إلى السعودية في مستهل جولة شرق أوسطية

الرياض - (د ب أ):
وصل وزير الخارجية الأمريكي الجديد، مايك بومبيو، إلى السعودية مساء اليوم السبت، في مستهل جولة شرق أوسطية تشمل أيضا كلا من الأردن وإسرائيل.

وأفادت تقارير محلية بأن بومبيو سيجتمع بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير يليه لقاء مع ولي العهد السعودي مع الأمير محمد بن سلمان.

وتستغرق جولة بومبيو الشرق أوسطية، وهي الأولى له منذ توليه منصبه رسميا الأسبوع الماضي، ثلاثة أيام.

ويتوقع أن يركز وزير الخارجية الأمريكي في مباحثاته بتلك الدول على خطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاتفاق النووي مع إيران

مايك بومبيو الخارجية الأمريكية السعودية الولايات المتحدة

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