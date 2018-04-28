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عون يهنىء رئيسي كوريا الجنوبية والشمالية بالخطوة التاريخية التي جمعتهما

05:06 م السبت 28 أبريل 2018
عون يهنىء رئيسي كوريا الجنوبية والشمالية بالخطوة التاريخية التي جمعتهما

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

بيروت- (د ب ا):

أرسل الرئيس اللبناني العماد ميشال عون اليوم السبت برقية إلى كل من رئيسي جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي إن، وكوريا الشمالية كيم جونج أون، مهنئاً بالخطوة التاريخية التي تحققت خلال القمة التي جمعتهما.

وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية إن الرئيس عون ببعث ببرقية اليوم إلى الرئيسين مون جاي إن ، و كيم جونج أون " مهنئاً بالخطوة التاريخية التي تحققت من خلال القمّة التي جمعتهما والمواقف التي صدرت عنهما خلالها."

وتمنى الرئيس عون "أن تستكمل هذه الخطوة بمزيد من العمل للوصول الى السلام الدائم المنشود في الكوريتين، وإلى نزع كل أنواع أسلحة الدمار الشامل وغير التقليدية، وأن تكون نموذجاً يحتذى في العلاقات بين الدول، لجهة تغليب لغة السلام والوئام على ما عداها".

وكان زعيما كوريا الجنوبية والشمالية قد عقدا أمس الجمعة قمة ثنائية تاريخية، في "بيت السلام" بقرية "بانمونجوم" الحدودية في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. وتعهد الزعيمان على العمل على تخليص شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي، كما اتفقا على الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام 1953 إلى معاهدة سلام .

بيروت كوريا الجنوبية مون جاي إن العماد ميشال عون

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