أمنيون وعسكريون يصوتون غدا في الانتخابات البلدية التونسية

تونس- (د ب أ):

يتوجه الناخبون من رجال الأمن والعسكريين غدا الأحد إلى صناديق الاقتراع للمرة الأولى في تاريخ تونس الحديث للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البلدية.

ويسبق يوم اقتراع الأمنيين والعسكريين موعد الاقتراع المخصص للمدنيين يوم الأحد بعد القادم.

ويخول لأكثر من 35 ألفا من أفراد المؤسستين الأمنية والعسكرية المشاركة في انتخاب مجالس بلدية، بعد أن صادق البرلمان على هذا الحق ضمن القانون الانتخابي في أعقاب نقاش طويل.

ولكن القانون نص على أن يقتصر حق الاقتراع للأمنيين والعسكريين على الانتخابات البلدية فقط.

ودعا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات محمد المنصري عشية الانتخابات الأمنيين والعسكريين، إلى التوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع للمشاركة في أول انتخابات بلدية تجرى بتونس بعد الثورة منذ عام 2011.

وتبدي أحزاب سياسية وحتى نقابات أمنية تحفظها على الاقتراع خشية أن يمس ذلك مبدأ الحياد للقوات الحاملة للسلاح، غير أن هيئة الانتخابات قالت إنها اتخذت حزمة من الإجراءات لضمان الحيادية.

ولن تنشر هيئة الانتخابات أسماء الناخبين من الأمنيين والعسكريين في قوائم الناخبين بمراكز الاقتراع ، كما لن يسمح لهم باستخدام الحبر الانتخابي كما سيمنع تصويرهم.

وقالت هيئة الانتخابات إن البدء في فرز أصوات هؤلاء الناخبين سيجري في نفس يوم الاقتراع المخصص للمدنيين حتى لا يتسنى حصر الميولات السياسية للعسكريين والأمنيين.