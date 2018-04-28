تركيا : القبض على 63 شخصا لصلتهم بمنظمة فتح الله جولن

اسطنبول- (د ب ا):

القت الشرطة التركية القبض على ما لا يقل عن 63 مشتبهاً بهم في جميع أنحاء تركيا لارتباطهم بما تصفها الحكومة التركية بمنظمة "فتح الله الإرهابية"، بحسب مصادر أمنية اليوم السبت.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها بسبب القيود المفروضة على التحدث إلى وسائل الإعلام، إن مكتب المدعي العام في اسطنبول أصدر مذكرة اعتقال بحق 103 مشتبه بهم لكونهم جزءًا من "هيكل خدمة الزواج" في منظمة جولن .

واضافت المصادر ان الشرطة قامت بعمليات متزامنة فى 36 ولاية،وهناك عمليات جارية لاعتقال المشتبه بهم الباقين.

وفي عملية أخرى في اسطنبول، تم إلقاء القبض على " الأسماء الحسنى أوكسوز "، ابنة أخت عادل أوكسوز ، المتهم بكونه العقل المدبر لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016 ، أثناء محاولتها إرسال وثائق مرتبطة بمنظمة جولن إلى الولايات المتحدة عن طريق البريد.

وتم احضار اوكسوز إلى المحكمة وتم احتجازه.

يشار إلى أن الحكومة التركية تتهم فتح الله جولن، الداعية الاسلامي المقيم في الولايات المتحدة، بالوقوف وراء الانقلاب الذي وقع في شهر يوليو عام 2016وخلف 250 قتيلاً و 2200 جريح.

من جانبه ،نفي جولن هذا الاتهام.