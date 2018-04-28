ترامب: "الامور تسير في شكل جيد جدا" بعد اتصال بنظيره الكوري الجنوبي

(أ ف ب):

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت أن "الأمور تسير في شكل جيد جدا" استعدادا للقمة التي سيعقدها مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، وذلك بعد اتصال هاتفي بالرئيس الكوري الجنوبي الذي التقى كيم الجمعة.

وكتب ترامب على تويتر "اجريت للتو حديثا مسهبا وجيدا جدا مع رئيس كوريا الجنوبية مون. الامور تسير في شكل جيد جدا، يجري العمل لتحديد موعد ومكان اللقاء مع كوريا الشمالية".

ولفت إلى أنه ابلغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ب"المفاوضات القائمة".

ويرتقب ان يلتقي ترامب كيم جونغ اون في موعد اقصاه يونيو. وكان وزير خارجيته الجديد مايك بومبيو التقى الزعيم الكوري الشمالي خلال عطلة عيد الفصح في اطار زيارة كشف لاحقا النقاب عنها. وكان بومبيو يومها لا يزال مديرا لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه).

والجمعة، اعلن ترامب انه تم اقتراح "مكانين او ثلاثة" لاجتماعه بالزعيم الكوري الشمالي قبل ان يشير الى "بلدين" محتملين. وكان تحدث سابقا عن خمسة اماكن محتملة.

وجرت الجمعة قمة تاريخية بين كيم جونغ اون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي-ان تعهد خلالها الجانبان العمل من اجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وارساء سلام دائم.