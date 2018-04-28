البابا فرنسيس يعرب عن حزنه العميق لوفاة الطفل البريطاني ألفي

لندن- (د ب أ):

أعرب بابا الفاتيكان، فرنسيس، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) عن حزنه العميق لوفاة الطفل البريطاني ألفي إيفانز.

وأضاف البابا "اليوم أصلي بشكل خاص من اجل والديه، فيما يحتضنه الرب بحنان".

وأعرب البابا فرنسيس عن دعمه لوالديه بعد لقاء مع والده توماس إيفانز في الفاتيكان.

وقال محامي الوالدين إنه ساعد في تدبير سيارة إسعاف تابعة لسلاح الجو العسكري لنقل إلفي إلى روما، حيث خضع لعلاج إضافي.

وكان الطفل البريطاني المريض ألفى إيفانز قد توفي، الليلة الماضية ، فيما أعربت والدته عن حزنها الشديد على وفاته.

وقالت كيت جيمس، على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، "لقد انكسر قلبنا. لقد توفي طفلنا، هذه الليلة في الساعة الثانية و30 دقيقة (0130 بتوقيت جرينتش)".

وكان والدا الطفل قد خاضا سلسلة من المعارك القانونية ضد الاطباء في مستشفى "الدر هي شيلدرن" والقضاة، الذين أيدوا القرار بعدم السماح للطفل، ألفي بالخروج من بريطانيا للعلاج.

وكان الطفل، الذي عاني من حالة عصبية انتكاسية لم يتم تشخيصها، يتنفس بشكل كبير بدون مساعدة، منذ أن سحب المستشفى أجهزة دعم الحياة عنه يوم الاثنين الماضي.