وزير خارجية الإمارات: القمة الكورية تعزز السلم والأمن الدوليين

أبوظبي- (د ب أ):

رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة "بالقمة التاريخية التي جمعت رئيسي كوريا الجنوبية مون جاى - إن وكوريا الشمالية كيم جونج – أون"، مؤكدة أنها تعزز السلم والأمن الدوليين.

وقال الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإمارات اليوم السبت إن "هذه القمة تشكل منعطفا مهما على صعيد جهود نزع فتيل التوتر في شبه الجزيرة الكورية، واستتباب الأمن والسلم فيها" ، مشيدا بـ "الروح الإيجابية التي سادت الاجتماع".

وأضاف، في تصريح للصحفيين، أن "هذا من شأنه أن يعزز السلم والأمن الدوليين"، معربا عن أمله أن يؤدي هذا الاتفاق إلى تعزيز بناء الثقة بين الكوريتين وإلى تحقيق الحوار الصادق بينهما ما يسهم بشكل فعال في التقدم باتجاه السلام ونزع السلاح النووي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي "ضرورة استمرار ومواصلة هذه الخطوات والمبادرات الفعالة"، مشددا على أهمية تشجيع المجتمع الدولي لهذا الحوار وتقديم الدعم اللازم له.