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مصر تدعم الجهود الدولية لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية

02:58 م السبت 28 أبريل 2018
مصر تدعم الجهود الدولية لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية

وزارة الخارجية المصرية

القاهرة- ( د ب أ):

رحبت مصر بانعقاد القمة بين رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون ورئيس كوريا الجنوبية مون جاى إن أمس الجمعة، مؤكدة دعمها الجهود الدولية لإقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحفي اليوم السبت، إن النتائج التي تمخضت عنها القمة تمثل خطوة مهمة على صعيد إنهاء حالة التوتر، وإحلال السلام والاستقرار، وإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وأكدت على أهمية مواصلة الحوار الإيجابي بين الكوريتين وانتهاز فرصة الأجواء الإيجابية التي أفرزتها القمة، للعمل على تعزيز بناء الثقة وتحقيق السلام والتنمية لمصلحة شعوب شبه الجزيرة الكورية.

وشددت على أن إقامة عالم خالٍ من الأسلحة النووية يظل أحد أهم المحاور الرئيسية للسياسة الخارجية المصرية، وأن مصر تدعم كافة الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذه الغاية النبيلة، ومن ثم ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار النووي وتنفيذ كافة أحكامها وصولاً إلى عالم خالٍ من الأسلحة النووية.

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