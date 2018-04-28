إيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي إذا لم يسفر عن منافع اقتصادية

طهران- (د ب أ):

هددت إيران بالأنسحاب من اتفاقها النووي إذا لم تر أن الاتفاق نتج عنه منافع اقتصادية للبلاد.

وقال عبد الرضا فاراجى، وهو مدير عام بوزارة الخارجية الإيرانية، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) اليوم السبت "إذا لم يكن للاتفاق فوائد اقتصادية لإيران، فسنخرج نحن أيضا من الاتفاق".

تأتي تعليقات إيران في أعقاب زيارات منفصلة قامت بها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى واشنطن هذا الأسبوع، وذلك جزئياً لإقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم الانسحاب من الاتفاق.

بعد وصف الاتفاق بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق" ، طالب ترامب بتغييرات في الصفقة لمعالجة برنامج إيران للصواريخ الباليستية ودور البلاد المزعزع للاستقرار في المنطقة، وهدد بالانسحاب خلاف ذلك.

والأهم من انسحاب ترامب المحتمل من الصفقة هو رد فعل الثلاثي الأوروبي ،ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ، بحسب فاراجي .

إيران قلقة في المقام الأول من العقوبات المصرفية. على الرغم من رفع جميع العقوبات الاقتصادية في يناير عام 2016 ، إلا أن البنوك الأوروبية الكبرى - خوفا من العقوبات الأمريكية - ترفض تمويل مشاريع تجارية غربية مع إيران.

وقال وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو أمس الجمعة إن من المرجح الا تلتزم الولايات المتحدة بالاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 ،ما لم تتم معالجة أوجه القصور في الاتفاق.

يجب أن يقرر ترامب في 12 مايو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستستمر في إعفاء إيران من العقوبات كجزء من الصفقة النووية.

يشار إلى أن إيران اعلنت مرارا ان لديها خيارات عدة حال انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.