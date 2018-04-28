"العمليات الخاصة الأمريكية": أسلحة إلكترونية "تعطل" عمل مقاتلاتنا في سوريا

كتب حاتم صدقي

اشتكى قائد العمليات الخاصة الأمريكية خلال خطاب ألقاه مؤخرا في فلوريدا، من أن أسلحة إلكترونية "تعطل" المقاتلات التي تحلق في المجال الجوي السوري.

وأكد الجنرال رايموند توماس، خلال حديث له في مؤسسة المخابرات الجيومكانية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي، إنهم يعملون الآن في سوريا في أكثر البيئات عدوانية على الأرض.

وقال الجنرال، إنهم يختبرون القوات الأمريكية كل يوم، ويعطلون الاتصالات بين القوات، مضيفا أنه سمع من بعض الصحفيين أن مقاتلات "إيي سي إس 130" تستخدم أيضًا في عمليات خاصة تابعة للولايات المتحدة ولديها ضابط حربي إلكتروني واحد على الأقل في قوائم طواقم رحلاتها.

في السياق، قال الخبير إي دبليو لوري بكوت، وهو كولونيل متقاعد من الجيش الأمريكي، إن الروس أعادوا بناء أسطولهم بالكامل في العشرين سنة الماضية وأعادوا صياغتها، حيث خصص الروس الملايين على ترقيات الجنود بعد جورجيا.

وأضاف: "لقد انتهى بهم الأمر إلى قدرات قاتلة، تشويشًا في عدد كبير من الترددات لمئات الكيلومترات"، موضحا أن هناك نقاط ضعف أخرى في الأنظمة الأمريكية يمكن أن تستهدفها الأسلحة الإلكترونية الروسية. فبدلاً من التشويش بطريقة متقنة، هناك طرق أسهل لتقليل القدرات الأمريكية. وتابع الأخصائي أن المشكلة التي تواجه طائرات "إيي سي إس 130" هي أن طاقمها لا يستطيع القيام بمهام كثيرة مع استمرار التشويش.