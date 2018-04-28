سفير ايطاليا لدى ليبيا: عودة حفتر ينبغي أن تسهم في استقرار البلاد

طرابلس- (د ب ا):

قال السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني، إن عودة المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب الليبي قائدا عاما للجيش ، بعدما قضى أسبوعين في فرنسا لتلقي العلاج الطبي، يمكن أن توفر الأمل في استقرار البلد الذي مزقه الصراع في المستقبل.

وتأتي تصريحات الدبلوماسي الإيطالي بعد عودة حفترإلى مدينة بنغازي يوم الخميس الماضي وتصريحه لقادة الجيش وللمواطنين في خطاب متلفز بانه بصحة جيدة،بحسب موقع"بوابة أفريقيا الإخبارية".

وأضاف بيروني "من الواضح أن من الجيد أن الجنرال بخير وأنه قد يساهم في المصالحة الوطنية وفي استقرار ليبيا"، موضحا "من المأمول أن يتمكن من مواصلة تقديم مساهمة شخصية إيجابية في دفع هذه العملية إلى الأمام".

وتابع بيروني "آمل أن يكون وجوده بمثابة قوة موحدة"وقال "نأمل أن يتمكن حفتر من توحيد جميع القوى المحلية المختلفة".

وذكر بيروني إن عودة حفتر إلى المشهد السياسي يمكن أن تساعد البلاد على التحرك نحو الانتخابات الوطنية "أولا وقبل كل شيء دستور جديد والموافقة على قانون انتخابي" ، مضيفا أن "التصويت أمر لا مفر منه لمصداقية عملية المصالحة برمتها".

وتقود الأمم المتحدة جهودًا لإعادة توحيد الشعب البالغ تعداده ستة ملايين شخص وجرى تقسيمه منذ عام 2014 بين الحكومات المتنافسة والتحالفات العسكرية في شرقها وغربها.