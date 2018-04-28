الرئيس التركي السابق جول يستبعد خوض الانتخابات الرئاسية

إسطنبول - (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي السابق، عبدالله جول، اليوم السبت، عدم ترشّحه للانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها في 24 يونيو المقبل، حيث قال إن هناك مناخا سلبيا في البلاد قبل الانتخابات.

وقال جول، في مؤتمر صحفي من إسطنبول، إن النقاشات المتعلقة باحتمال ترشحه بدأت إثر تصريحات لرئيس حزب "السعادة" المعارض، تمل قرة مُلا أوغلو، مضيفا أنه كان قد فكر في خوض الانتخابات إذا كان مرشحا لحركة واسعة، وهو شيء لم يتحقق.

وأشار أن تلك النقاشات تطورت بمعزل عنه، وشاركت فيها شخصيات تثق بتجربته السياسية وقدرته على قيادة الدولة.

يشار إلى أن جول هو مؤسس حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يرأسه حاليا الرئيس رجب طيب أردوغان.

وغالبا ما يتردد اسم جول في بعض الدوائر المنتقدة لأردوغان على أنه منافس محتمل.

وانتشرت على نطاق واسع التكهنات بشأن المنافسة على المنصب في الأسابيع الأخيرة في الوقت الذي تردد فيه أن جول –الذي كان رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية ورئيسا للبلاد من 2007 حتى 2014 – عقد عددا من الاجتماعات السياسية.