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لافروف يؤكد على ضرورة الاتفاق على المضى قدما نحو السلام في سوريا

02:36 م السبت 28 أبريل 2018
لافروف يؤكد على ضرورة الاتفاق على المضى قدما نحو السلام في سوريا

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

موسكو- (دب ا):

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ضرورة اتفاق موسكو وطهران وأنقرة على إجراءات جماعية في إطار أستانة، للمضي قدما نحو السلام في سورية في الظروف الراهنة، التي وصفها بالصعبة جدا.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع وزيري الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود جاويش أوغلو ، في اطار الاجتماع الثلاثي حول سورية لبحث احدث المستجدات على الساحة السورية.

كانت كلا من روسيا وتركيا وإيران قد وقعت في استانة في شهر مايو الماضي على اتفاقية تقضي بإنشاء "مناطق خفض التوتر" في سوريا من دون أن تحمل توقيع أي طرف سوري.

وكان وزراء خارجية البلدان الثلاثة قد عقدوا اجتماعين في استانة في مارس الماضي وفي انقرة في أبريل حول سوريا.

يذكر أن تركيا وإيران وروسيا انتهجوا مسارا تفاوضيا منفصلا –حقق خفضا جزئيا للعداءات في بعض أجزاء سوريا - منذ تحولت أنقرة، وهي داعم رئيسي للمعارضة تجاه موسكو في القضية السورية في 2016.

سيرجي لافروف إيران روسيا تركيا سوريا محمد جواد ظريف

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