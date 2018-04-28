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تقرير: اصابة شخصين جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية

12:23 م السبت 28 أبريل 2018
تقرير: اصابة شخصين جراء انفجار سيارة مفخخة في العاصمة الصومالية

أرشيفية

مقديشو- (د ب ا):

ذكر تقرير إخباري أن شخصين على الأقل قد أصيبا في انفجار سيارة مفخخة، في قلب العاصمة الصومالية مقديشو، صباح السبت.

ووقع الانفجار، حسب شهود العيان، بالقرب من مكتب منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) في حي وابري بالعاصمة، مما أدى إلى إصابة شخصين، بحسب إذاعة شبيلي .

ووقع الحادث أثناء قيام قوات الأمن بتفتيش سيارة مشبوهة ترددت تقارير أنها تابعة لموظف حكومي لم يتم الإعلان عن هويته حتى الآن.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم،وهو الاحدث في تفجيرات من هذا القبيل في المدينة على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وغالبا ما تنفذ حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، هجمات مشابهة في مقديشو تستهدف المكاتب الحكومية والثكنات العسكرية والفنادق الشعبية التي يتردد عليها أعضاء البرلمان والمسؤولون الصوماليون.

سيارة مفخخة الصومال مقديشو حركة الشباب تنظيم القاعدة يونيسف
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