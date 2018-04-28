روسيا قلقة من توتر الأوضاع في فلسطين بسبب نقل واشنطن سفارتها إلى القدس موسكو- (د ب ا): أعربت وزارة وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن قلق موسكو

موسكو- (د ب ا):

أعربت وزارة وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، عن قلق موسكو الشديد بسبب إمكانية توتر الأوضاع في فلسطين بسبب خطط الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في العام الماضي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، وألمح في مؤتمر صحفي مشترك أمس الجمعة فى واشنطن مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى إمكانية حضوره افتتاح مبنى سفارة الولايات المتحدة في القدس.

وقالت الخارجية في بيان: "موسكو تشعر بقلق عميق إزاء هذه الأحداث المأساوية وآفاق زيادة تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية في ضوء نية الإدارة الأمريكية التي أعلنت عنها، لعقد احتفال رسمي في منتصف مايو في القدس بمناسبة بداية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب هناك إلى القدس"،بحسب وكالة سبوتنيك.

كما دعت وزارة الخارجية الروسية جميع الأطراف الى ضبط النفس والهدوء والتخلي عن كل الخطوات التي قد تسبب في تصعيد الأزمة في المنطقة، واعتبرت أن تصعيد الأزمة سيؤدي إلى مواجهة شاملة بين غزة وإسرائيل.

ويشهد قطاع غزة توترات منذ انطلاق مسيرة العودة، في الثلاثين من شهر مارس الماضي، وما يتخللها من اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلفت 44قتيلا واكثر من ستة ألاف مصاب.