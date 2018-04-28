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وزير خارجية إيران يشارك فى اجتماع ثلاثي حول سوريا في موسكو

12:14 م السبت 28 أبريل 2018
وزير خارجية إيران يشارك فى اجتماع ثلاثي حول سوريا في موسكو

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

طهران- (د ب أ):

وصل وزير الخارجية الايراني، محمد جواد ظريف إلى العاصمة الروسية موسكو صباح اليوم السبت للمشاركة في اجتماع وزاري ثلاثي حول سوريا، طبقا لما ذكرته وكالة "أنباء فارس" الايرانية اليوم السبت.

ويشارك ظریف، خلال الزيارة، في الاجتماع الوزاري الثلاثي مع نظيريه الروسي سيرجي لافروف والتركي مولود جاويش اوغلو لبحث أحدث المستجدات على الساحة السورية.

ومن المقرر أن يعقد ظريف اجتماعين منفصلين مع لافروف واوغلو قبل المشاركة في الاجتماع الثلاثي.

وكان وزراء خارجية البلدان الثلاثة قد عقدوا اجتماعين في استانة في مارس الماضي وفي انقرة في أبريل حول سوريا.

يذكر أن تركيا وإيران وروسيا انتهجوا مسارا تفاوضيا منفصلا –حقق خفضا جزئيا للعداءات في بعض أجزاء سورية- منذ تحولت أنقرة، وهي داعم رئيسي للمعارضة تجاه موسكو في القضية السورية في 2016.

غير أن الكثير من المراقبين يقولون إنه في ظل خضوع مزيد من مناطق البلاد لسيطرة قوات الرئيس بشار الأسد، فأي تسوية سياسية أقل احتمالا عن ذي قبل.

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف موسكو سوريا

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