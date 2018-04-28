طائرة عسكرية صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي الكوري الجنوبي

سول- (د ب أ):

ذكرت هيئة الاركان المشتركة الكورية الجنوبية أن طائرة تابعة للجيش الصيني دخلت منطقة تحديد الهوية، للدفاع الجوي الكوري الجنوبي، بدون إخطار مسبق اليوم السبت، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

وكانت الطائرة، التي يعتقد أنها طائرة استطلاع، قد دخلت منطقة الدفاع الجوي، في شمال غرب البلاد صباح اليوم، وبقت هناك لمدة حوالي أربع ساعات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان "في الساعة العاشرة و44 دقيقة صباحا، دخلت طائرة تابعة للجيش الصيني منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي من شمال غرب جزيرة إيو".

وتابعت "بعد ذلك غيرت اتجاهها، بالقرب من مدينة بوهانج الساحلية جنوب شرق البلاد، تجاه جزيرة أوليونج الشرقية، قبل أن تتجه جنوبا وتخرج من منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي، على طريق دخولها في الساعة الثانية و33 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي".

وأرسل سلاح الجو الكوري الجنوبي بعض الطائرات المقاتلة، من بينها طائرة، طراز "إف-15 كيه"، لمراقبة الطائرة الصينية.

وأضافت الهيئة أنه من خلال خط اتصال مباشر مع بكين، أجرت سول مكالمة لانهاء أي عمل، سيصعد التوترات ويؤدي إلى اشتباكات عرضية.

وتردد أن الجانب الصيني زعم أنه كان يجري تدريبا "عاديا" على الطيران في المجال الجوي الدولي، ضمن حدود القانون الدولي.

وفي فبراير الماضي، دخلت طائرة حربية صينية أيضا منطقة تحديد الهوية للدفاع الجوي، بدون أي إخطار، حسب يونهاب.