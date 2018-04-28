الدفاع الجوي السعودي يتصدى لـ4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه جازان

القاهرة- (مصراوي):

تصدّت قوات الدفاع الجوي السعودي لصاروخٍ جديد - وفق المعلومات الأولية - أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية؛ المدعومة من إيران، باتجاه منطقة جازان؛ قبل قليل، حسب ما نقلته صحيفة سبق.

وكانت ‏‫قوات الدفاع الجوي السعودي قد اعترضت صاروخاً باليستياً في سماء جازان قبل أيام، حيث نجحت في اعتراضه وتدميره.

يُشار إلى أن الميليشيات تحاول تسجيل انتصارٍ بالصواريخ الإيرانية عقب ما شهدته أرض اليمن من تقدُّمٍ ملحوظٍ لقوات التحالف والجيش اليمني.