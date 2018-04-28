زلزال بقوة 4 ريختر يضرب غربي إيران

طهران- (د ب أ):

ضرب زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم السبت، مدينة مهران الحدودية مع العراق والتابعة لمحافظة إيلام غربي إيران.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران أن هذا الزلزال وقع في الساعة الخامسة و 43 دقيقة من فجر اليوم بالتوقيت المحلي (الواحدة و 13 دقيقة فجرا بتوقيت جرينتش).

وكان مركز الزلزال على عمق 9 كيلومترات من سطح الارض.

ولم تصل أي تقارير بوقوع خسائر بشرية او مادية جراء الزلزال .

يشار إلى أن زلزالا بقوة 7.3 درجات على مقياس ريختير قد ضرب محافظة كرمنشاة غربي ايران على الحدود مع العراق في شهر نوفمبر الماضي، خلف اكثر من 500 قتيل و7000 مصاب.

وعلى الجانب العراقي، أعلنت وزارة الصحة أن الزلزال أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة نحو 500.

يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية.​