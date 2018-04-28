سول: الآمال تتزايد بعد تناول إعلام بيونج يانج "النزع النووي"

سول- (أ ش أ):

ذكرت كوريا الجنوبية اليوم السبت، أن وسائل الاعلام في شطرها الشمالي تناولت صباح اليوم بنود اعلان قمة الكوريتين الذي شمل "النزع النووي بصورة كاملة"، ما يعتبر تطرقا نادرا الى هذه القضية ويزيد الآمال لبذل الجهود المشتركة لتحقيق هذا الهدف الصعب المنال.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن نظيرتها الشمالية أكدت أن الكوريتين اتفقتا على الهدف المشترك لتصبح شبه الجزيرة الكورية خالية من الاسلحة النووية عبر النزع النووي بصورة كاملة.

وعقد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-اون لقاء قمة تاريخيا في الجانب الجنوبي من قرية بانمونجوم الحدودية أمس الجمعة بعد سنوات من التوتر العسكري بين الطرفين.