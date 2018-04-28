ماليزيا تفتح باب الترشح للانتخابات العامة

كوالالمبور- (أ ش أ):

أعلنت لجنة الإنتخابات الماليزية اليوم السبت فتح باب الترشيح للانتخابات العامة الـ14، التييتم خلالها التنافس على 222 مقعدا برلمانيا و505 مقاعد إقليمية.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن مدة تقديم أوراق الترشيح تبدأ الساعة التاسعة صباحا في مراكز الترشيح البالغ عددها 222 مركزا في جميع أنحاء البلاد.

وقد أعلنت لجنة الانتخابات الماليزية أن يوم التصويت للانتخابات العامة الـ14 سيكون في 9 مايو المقبل وسيسمح للمرشحين بنشر حملاتهم الانتخابية لمدة 11 يوما اعتباراً من يوم الترشيح حتى الساعة مساء 8 مايو.

ويبلغ عدد الناخبين الماليزيين المسلجين حتى 10 أبريل 2017 (14 مليونا و940 ألفا و642 ناخبا).