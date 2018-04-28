 s

أكثر الكلمات إنتشاراً

قمة الأهلي والزمالك امطار الصيف محمد صلاح ذكرى تحرير سيناء سد النهضة كوريا الشمالية العملية الشاملة 2018

ماليزيا تفتح باب الترشح للانتخابات العامة

09:05 ص السبت 28 أبريل 2018
ماليزيا تفتح باب الترشح للانتخابات العامة

كوالالمبور- (أ ش أ):

أعلنت لجنة الإنتخابات الماليزية اليوم السبت فتح باب الترشيح للانتخابات العامة الـ14، التييتم خلالها التنافس على 222 مقعدا برلمانيا و505 مقاعد إقليمية.

وذكرت وكالة أنباء برناما الماليزية أن مدة تقديم أوراق الترشيح تبدأ الساعة التاسعة صباحا في مراكز الترشيح البالغ عددها 222 مركزا في جميع أنحاء البلاد.

وقد أعلنت لجنة الانتخابات الماليزية أن يوم التصويت للانتخابات العامة الـ14 سيكون في 9 مايو المقبل وسيسمح للمرشحين بنشر حملاتهم الانتخابية لمدة 11 يوما اعتباراً من يوم الترشيح حتى الساعة مساء 8 مايو.

ويبلغ عدد الناخبين الماليزيين المسلجين حتى 10 أبريل 2017 (14 مليونا و940 ألفا و642 ناخبا).

هذا المحتوى من

الانتخابات العامة ماليزيا لجنة الإنتخابات الماليزية

الخبر التالى:

سول: الآمال تتزايد بعد تناول إعلام بيونج يانج "النزع النووي"
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان