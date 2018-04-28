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استشهاد فتى فلسطيني متأثرًا بجروحه شرق غزة

08:59 ص السبت 28 أبريل 2018
استشهاد فتى فلسطيني متأثرًا بجروحه شرق غزة

أرشيفية

غزة- (أ ش أ):

استشهد فتى فلسطيني صباح يوم السبت، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بفعاليات أمس "الجمعة الخامسة لمسيرات العودة الكبرى" تحت شعار (جمعة الشباب الثائر).

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان مقتضب باستشهاد الطفل هلال رياض عويضة (15 عاما) متأثرا بجروحه التي أصيب بها في الرأس أمس الجمعة ليرتفع بذلك عدد شهداء مسيرة العودة السلمية الكبرى منذ انطلاقها يوم 30 مارس الماضي، إلى 44 شهيدًا، إلى جانب نحو 6 آلاف جريح.​

هذا المحتوى من

شرق غزة الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة الكبرى جمعة الشباب الثائر

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