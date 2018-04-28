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"سوريا الديمقراطية" تستقدم تعزيزات لبدء عملية عسكرية ضد داعش

08:57 ص السبت 28 أبريل 2018
"سوريا الديمقراطية" تستقدم تعزيزات لبدء عملية عسكرية ضد داعش

أرشيفية

دمشق- (أ ش أ):

أفادت مصادر سورية أن قوات (سوريا الديمقراطية) المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية استقدمت تعزيزات عسكرية من مناطق سيطرتها، تحضيرا لعملية عسكرية ضد تنظيم "داعش" في منطقة الهجين في ريف دير الزور الشرقي.

وأشارت المصادر - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت- إلى أن التعزيزات العسكرية تأتي بهدف استرداد ما تبقى من أراض تحت سيطرة تنظيم "داعش" في ريف دير الزور. مضيفة أن رتلا عسكريا يضم 350 عنصراً وآليات عسكرية وأسلحة ثقيلة انطلقت من ساحة كندال غرب مدينة الرقة باتجاه مناطق سيطرة "داعش" في ريف دير الزور استعدادا لمواجهة مرتقبة.

من جانبه، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العملية العسكرية المتوقعة تتزامن مع تحضيرات عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ عملية عسكرية أخرى في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة، في محاولة للسيطرة على بعض الجيوب التي تتواجد فيها عناصر "داعش".

من جهة أخرى، أفاد المرصد بأن سيارات الهلال الاحمر السوري دخلت منطقة "يلدا" و"بيبلا" بريف دمشق الجنوبي لنقل جرحى المعارضة إلى شمال البلاد، حسب اتفاق مع روسيا.

وأضاف أن قوات النظام وروسيا تأخران تنفيذ الاتفاق القاضي بنقل مسلحي المعارضة إلى الشمال السوري.

وتواصل قوات النظام إغلاق معبر ببيلا الذي يعد المعبر الوحيد في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تردي الوضع الإنساني في بلدات يلدا وببيلا وبيت سحم لقاطني تلك المناطق. ​

هذا المحتوى من

تنظيم داعش الولايات المتحدة عملية عسكرية قوات سوريا الديمقراطية

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