ماتيس: لا أريد وضع شروط مسبقة على محادثات كوريا الشمالية

واشنطن- (أ ش أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، أنه لايريد وضع شروط مسبقة وافتراضات على المحادثات مع كوريا الشمالية.

وردا على سؤال حول الحاجة إلى الابقاء على الوجود الأمريكي بشبه الجزيرةالكورية، قال ماتيس وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم السبت، "إن الأمر يتعلق بالمفاوضات مع الحلفاء أولا ، ومن ثم مع بيونج يانج".

كان مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، قال إن جلوس كوريا الشمالية إلى طاولة المفاوضات دونما أي تنازلات من جانب الولايات المتحدة، إنما تدل على قوة قيادة الرئيس ترامب، فضلا عن كونها إشارة واضحة على جدوى الضغط المكثف للعقوبات.