مقتل 38 حوثيا بغارات للتحالف العربي على مبنى الداخلية بصنعاء

صنعاء- (أ ش أ):

أفادت قناة (العربية الحدث) الإخبارية بمقتل 38 مشرفا أمنيا حوثيا بغارات للتحالف العربي على مبنى وزاة الداخلية التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي في العاصمة اليمنية صنعاء.

ذكرت القناة ذلك، في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد، اليوم السبت.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شنت، في وقت سابق، غارات على القصر الرئاسي في حي السبعين ووزارة الداخلية ومواقع أخرى جنوب العاصمة صنعاء، كما استهدفت مقر المخابرات ومدرسة الحرس الجمهوري شمالي صنعاء.