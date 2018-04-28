حول العالم في 24 ساعة: الأمم المتحدة تشيد بـ "قمة الكوريتين" التاريخية

إعداد – هشام عبد الخالق:

شهد العالم الجمعة، عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، اجتياح كيم جونج أون لكوريا الجنوبية بـ "المعجنات"، وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن دولة بارجواى تعتزم نقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بـ" القمة التاريخية" بين زعيمي الكوريتين الشمالية والجنوبية اليوم الجمعة.