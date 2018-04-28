أهم التصريحات في 24 ساعة: انتظرنا طويًلا حتى تجتمع الكوريتين

إعداد – محمد الصباغ:

التقى قادة كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية في قمة تاريخية وصرح الزعيم الشمالي كيم جونج أون بأن الانتظار كان طويلًا من أجل هذه اللحظة، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تدعم العنف والفوضى في الشرق الأوسط، ومن جانبه أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الانتهاكات والتعامل الوحشي من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.