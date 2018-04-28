بالصور.. من هي زوجة زعيم كوريا الشمالية الغامضة؟

كتب - هشام عبد الخالق:

رافقت السيدة الأولى لكوريا الشمالية ري سل جو، زوجها كيم جونج أون في زيارته إلى كوريا الجنوبية، وبالتحديد في مأدبة طعام حضراها مع رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن وزوجته كيم جونج سوك، حيث تناولا أطباقًا من كلا البلدين في مأدبة عشاء لذيذة.

وبحسب شبكة سي إن إن الأمريكية، ظهرت ري سل جو بجانب زوجها في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي توطدت فيه العلاقات بين الكوريتين.

ومنذ أن قامت بظهورها الإعلامي الأول في حدث رسمي - جنازة والد زوجها كيم جونج إل في 2011 - تقلدت ري دورًا مختلفًا عن سابقاتها، حيث ظهرت بشكل يميل أكثر إلى زوجات قادة الدول الغربية.

امرأة غامضة

لعدة سنوات ظلت وسائل الإعلام تتكهن عن هوية المرأة التي تُرى بجانب كيم جونج أون في المناسبات الرسمية، وخمّن البعض أنها قد تكون إحدى شقيقاته التي لم تظهر من قبل، أو إحدى أقربائه، حيث لم تعلن وسائل الإعلام الحكومية زواج كيم وري حتى يوليو عام 2012، بعد ثلاث سنوات من زواجهما حسبما تقول أجهزة مخابرات كوريا الجنوبية.

وفي الماضي، كانت زوجات والد كيم لا تظهران في وسائل الإعلام على الإطلاق، بل لا يتم ذكرهما من الأساس، وبقيتا في الظلال لعقود طويلة.

ولكن - بحسب الشبكة الإعلامية - فإن "ري" لديها تجارب مختلفة في هذا المجال، ولا تبقي نفسها منعزلة عن العالم، فالأسبوع الماضي منحتها وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية لقب "السيدة الأولى المحترمة" وهو تطور عن استخدام اللقب السابق "رفيقة" الزعيم، وهو ما يدل بحسب خبراء على أن السيدة الأولى تفرض شخصيتها الخاصة.

من هي ري سل جو؟

وما يعرف عن حياة ري سل جو الشخصية قليل للغاية، حيث يُعتقد أن سنّها يتراوح ما بين أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات.

وطبقًا لما ذكر مايكل مادن، مؤسس إحدى المدونات التي تهتم بكوريا الشمالية، فإن ري وُلدت عام 1984 في شونججين، ثالث أكبر مدن كوريا الشمالية والتي تقع على الساحل الشرقي للدولة.

وتخرجت ري من جامعة كم إل سونج، وهي حفيدة ري بيونج تشول، الرئيس السابق للقوات الجوية التابعة للجيش الشعبي الكوري، وكان والدها ضابطًا في الجيش الشعبي الكوري أيضًا، بحسب مادن.

ودرست ري الغناء في الصين أيضًا، وزارت كوريا الجنوبية في 2005 لحضور بطولة آسيا لألعاب القوى كجزء من فرقة التشجيع، وظهرت ري في الصور مرتدية زيًا من اللونين الأبيض والأسود وتلوح بعلم كوريا الموحدة.

ولدى كلًا من كيم وري ثلاثة أبناء طبقًا لبيانات أجهزة الاستخبارات الكورية الجنوبية، وقال أحد المُشرعين في كوريا الجنوبية إنه علم من مصادر غير مخابراتية، أن الطفل الأول للزوجين كان صبيًا وُلد عام 2010، والثاني كان فتاة وُلدت عام 2013.

وابتعدت "ري" عن الظهور في الأماكن العامة لفترات طويلة، ويُعتقد أن هذا كان بسبب حملها.

ولم يكن ظهور "ري" إلى جانب زوجها في مأدبة العشاء التي أقيمت في المنطقة منزوعة السلاح اليوم هو الاول لهما معًا خارج كوريا الشمالية، حيث رافقت ري زوجها في رحلته إلى الصين الشهر الماضي، والتي استقل فيها قطارًا مسلحًا يستخدمه عادة زعماء كوريا الشمالية أثناء سفرهم خارج البلاد.