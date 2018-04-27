آلاف السلوفاكيين يتظاهرون من أجل تقديم موعد الانتخابات البرلمانية

براتيسلافا (د ب أ)

تظاهر اليوم الجمعة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، آلاف المواطنين احتجاجا على الحكومة بعد شهرين على مقتل صحفي تخصص في كشف الفضائح داخل البلاد عبر تحقيقاته الاستقصائية الصحفية.

وطالب المتظاهرون من خلال أناشيدهم ولافتاتهم مساء اليوم الجمعة بتقديم موعد الانتخابات البرلمانية المخطط إجراؤها بعد عامين.

وقالت منظمات مستقلة عن الأحزاب إن مجرد تغيير عدد من أعضاء الحكومة لا يكفي لكسب ثقة الشعب في المؤسسات الحكومية.

ودعا المتظاهرون إلى دعم الالتماس الذي وقع عليه بالفعل حوالي 80 ألف شخص بتقديم الانتخابات البرلمانية.

ولم تتضح حتى الآن ملابسات مقتل اثنين من الصحفيين المتخصصين في التحقيقات هما يان كوتشياك وخطيبته في 21 فبراير حتى الآن.

وذكرت الشرطة أن الصحفي وخطيبته، كلاهما في السابعة والعشرين، قُتلا على طريقة الإعدام رميا بالرصاص.

وكان كوتشياك كشف عن اتصالات بموظفين حكوميين بالمافيا الإيطالية ورجال أعمال آخرين تحوم حولهم الشبهات.

استقال العديد من أعضاء الحكومة وكبار الموظفين بالشرطة والقضاء تحت الضغوط والاحتجاجات التي مورست منذ الأسبوع الأول في مارس الماضي، ومن بين هؤلاء روبرت فيكو رئيس الحكومة الاشتراكية الديمقراطية مدة طويلة، ووزير الداخلية روبرت كاليناك والعديد من الوزراء الآخرين بالإضافة لرئيس الشرطة.