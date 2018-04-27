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وزيرة الجيوش الفرنسية تبحث مع نظيرها الروسي الوضع في سوريا

11:54 م الجمعة 27 أبريل 2018
وزيرة الجيوش الفرنسية تبحث مع نظيرها الروسي الوضع في سوريا

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي

باريس - (أ ش أ)

أجرت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، الجمعة، محادثة مع نظيرها الروسي سيرجي شويجو لبحث الملف السوري.

وذكرت وزارة الجيوش الفرنسية - في بيان لها - أن الوزيرين بحثا مسألة الأسلحة الكيميائية ومكافحة الإرهاب والاستقرار الإقليمي وضرورة تحسين الوضع الانساني في سوريا.

كما أشارت إلى أن هذا الاتصال يآتي في أعقاب الاتصال الأخير الذي جرت بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى /الاثنين/ محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد خلالها رغبة فرنسا في العمل مع روسيا حول الملف السوري لتعزيز الحوار مع كل القوى المعنية وبدء عملية سياسية موثوق بها تكثيف العمل الانساني لمساعدة السكان المدنيين.

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وزيرة الجيوش الفرنسية سوريا سيرجي شويجو مباحاثات

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