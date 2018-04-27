وفد من مجلس الأمن الدولي يتوجه إلى ميانمار وبنجلاديش

نيويورك (د ب أ)

توجه وفد من مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، إلى كل من بنجلاديش وميانمار.

وأدت حملة القمع ضد مسلمي الروهينجيا في ولاية راخين، إحدى ولايات دولة ميانمار ذات الأغلبية البوذية، إلى نزوح أكثر من 700 ألف شخص إلى بنجلاديش المجاورة منذ أغسطس 2017.

وسيقوم دبلوماسيون من الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن بزيارة مناطق في ولاية راخين الشمالية المتضررة من العنف وكذلك مخيمات اللاجئين في كوكس بازار ، فى بنجلاديش.

وسوف يجتمع أعضاء الوفد أيضا مع مسؤولى حكومتي ميانمار وبنجلاديش خلال الرحلة ، التي من المقرر أن تتم في الفترة من 28 أبريل إلى 2 مايو، والتي تشترك في قيادتها كل من بيرو والكويت وبريطانيا.

وقالت كارين بيرس سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، إنه "من الأهمية بمكان" أن يرى مجلس الأمن بنفسه الوضع على الأرض.

وقالت بيرس في تصريحات لها قبيل الرحلة، إن هذا سيساعدهم على التفكير في ما يجب فعله لمساعدة ميانمار على التطور "ككيان حديث وسياسي واقتصادي" وتهيئة الظروف للاجئين ليعودوا إلى ديارهم "في سلامة وأمن وكرامة".