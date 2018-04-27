الناتو: الحلف اتفق على تعزيز القدرات الدفاعية لدول الشرق الأوسط

بروكسل - (أ ش أ)

أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج ، اليوم الجمعة ، أنه تم خلال اجتماع وزراء خارجية دول الحلف الاتفاق على تعزيز القدرات الدفاعية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار ستولتنبرج - عقب الجلسة العامة الأولى لوزراء الخارجية ، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم الاتفاق على مبادئ عمل بعثة الحلف في العراق ، لافتا إلى أن البعثة ستضم عدة مئات من الخبراء العسكريين الذين سيتولون مهام مساعدة القوات الأمنية العراقية في محاربة الإرهاب وإحلال الاستقرار ومنع عودة تنظيم داعش الإرهابي.

وأكد أن خبراء الناتو سيقومون بتدريب العسكريين العراقيين وتطوير الكليات العسكرية العراقية.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يصادق قادة دول الناتو على قرار إطلاق البعثة إلى العراق خلال قمة الحلف في بروكسل يومي 11 – 12 يوليو المقبل.