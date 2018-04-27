التحالف يستهدف الحوثيين في القصر الرئاسي ووزارة الداخلية في صنعاء

(مصراوي)

قالت قناة سكاي نيوز عربية في خبر عاجل، اليوم الجمعة، إن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بدأت غارات جوية استهدفت القصر الرئاسي في حي السبعين بالعاصمة صنعاء.

ويسيطر على المنطقة المستهدفة الحوثيون المدعومون من إيران، واستهدفت الغارات أيضًا مناطق أخرى جنوب العاصمة اليمنية.

وأضافت القناة الإماراتية أن مقاتلات التحالف تقصف أيضًا مبنى وزارة الداخلية الذي تتمركز فيه مجموعات من المقاتلين الحوثيين في صنعاء.

وبدأ التحالف العربي عملية عسكرية لدعم الرئيس اليمني المعترف به دوليًا عبدربه منصور هادي، بعدما استولى الحوثيون على العاصمة صنعاء في عام 2015.