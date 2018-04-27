دولة جديدة تؤيد ترامب وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل

القاهرة - (مصراوي):

أكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن دولة بارجواى تعتزم نقل سفارتها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، مضيفة أن رئيس دولة البارجواي، هوراسيو كارتس أعرب عن رغبته في نقل سفارة بلاده قبل انتهاء فترة رئاسته.

وقال كارتس، إنه معني بنقل سفارة بلاده في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس خلال ثلاثة أشهر.

وذكر كارتس أن كلا من إسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو قد أظهروا معاملة جيدة مع باراجواي، ولا يتوقعون سوى "إشارة" من رئيس الوزراء أن تأمر بنقل السفارة الموجود حالياً في تل أبيب إلى القدس.

وبذلك تنضم باراجاوي إلى كل من جواتيمالا وهندوراس فى الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلنت دولة جواتيما نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس فى 16 مايو المقبل بشكل رسمى.

من جانب أخر، طلب رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس اليوم الجمعة، من رئيسة الوزراء فيوريكا دانتشيلا الاستقالة بعد أن زارت إسرائيل وأعربت عن موافقة الحكومة على مذكرة سرية لنقل سفارة البلاد إلى القدس، دون استشارته في الأمرين.

وقال يوهانيس في بيان "السيدة دانتشيلا لا تتصرف بشكل يناسب منصب رئيس وزراء رومانيا وهذا بدوره يجعل الحكومة نقطة ضعف لدى رومانيا. لذلك أطلب علنا استقالتها".

كانت حكومة رومانيا قد أيدت نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس مما دفع يوهانيس، الذي لديه القول الفصل في الأمر، إلى التحذير من أن هذا قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ومن المقرر أن تنقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارة بلادها من تل أبيب إلى مدينة القدس منتصف مايو المُقبل، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل.