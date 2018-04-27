ميركل: يجب احتواء إيران وكبح جماحها في منطقة الشرق الأوسط

واشنطن - (أ ش أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها بحثت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الملف الإيراني ومكافحة الإرهاب في العراق وسوريا وأيضا الإرهاب في أفغانستان وأفريقيا.

وقالت ميركل - خلال مؤتمر صحفي عقدته مع الرئيس الأمريكي في واشنطن وأوردته قناة (الحرة) الأمريكية - إن "ألمانيا ستبقى صديقا وشريكا وثيقا مع الولايات المتحدة، كما أننا سنجري مباحثات مستفيضة حول الخلافات مع واشنطن وسنعالج بواعث القلق الأمريكية".

وأشارت ميركل إلى أن الموقف الألماني يرفض تطوير برنامج إيران النووي، كما أن عمليات المراقبة للمنشآت النووية غير كافية، مشددة على ضرورة احتواء طهران وكبح جماحها في منطقة الشرق الأوسط.

ولفتت المستشار الألمانية إلى أن الولايات المتحدة وأوروبا متفقتان على العمل من أجل وقف إراقة الدماء في سوريا، ووضع حلول للأزمات في المنطقة.

كما دعت ميركل إلى نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.. فيما طالبت روسيا باحترام سيادة الدول، مضيفة: " لا نريد اختلاق المشاكل مع روسيا لكن ندعوها لاحترام سيادة دول مثل أوكرانيا".