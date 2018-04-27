ترامب: إيران تدعم العنف والفوضى في الشرق الأوسط

واشنطن - (أ ش أ)

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة بأنه يجب ضمان عدم اقتراب النظام الإيراني من الحصول على أسلحة نووية.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مساء اليوم بالبيت الأبيض، :"إن النظام الإيراني يدعم العنف والفوضى وإراقة الدماء في الشرق الأوسط".

وأضاف ترامب أن إيران متواجدة في كل المشاكل الدائرة بالشرق الأوسط.

وتابع: "بينما نحارب ما تبقى من تنظيم (داعش) يجب أن نتأكد من أن إيران لا تستفيد من نجاحنا".

وهنأ الرئيس الأمريكي دزنالد ترامب ريتشارد جرينيل على توليه منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية بألمانيا، كما هنأ ترامب كوريا الجنوبية على عقدها قمة ناجحة مع كوريا الشمالية.

وشكر ترامب المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل على دورها في فرض أقصي درجات الضغط على كوريا الشمالية.

وأكد ترامب أنه سيستمر في فرض أقصى درجات الضغط على كوريا الشمالية إلى أن يتم نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وعبر الرئيس الأمريكي عن ثقته في قدرة بلاده وألمانيا على التصدي للتحديات التي تواجههما.

كما أعلن أنه تحدث مع ميركل بخصوص أمن أوروبا وتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال ترامب "نحن نرحب بشراكة المستشارة الألمانية لإجراء اصلاحات مهمة في المنظمات العالمية كمنظمة التجارة العالمية التي لم تعامل الولايات المتحدة بشكل جيد".

وقال ترامب إنه كان يجب على الإدارات الأمريكية السابقة معالجة مشكلة كوريا الشمالية، مضيفاً أنه يعتقد أنه من الممكن حدوث الكثير من الأشياء الجيدة بخصوص كوريا الشمالية.

وأكد ترامب أنه يعتقد أنه يتحمل المسئولية لحل المشكلة بين الكوريتين.