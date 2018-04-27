ترامب: قد أتوجه إلى القدس لافتتاح السفارة الجديدة

القاهرة - (مصراوي):

رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية فى البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، افتتاحه للسفارة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة للمشاركة في تدشين السفارة الأمريكية ونقلها من تل أبيب.

وقال ترامب: "إنني قد أتوجه إلى القدس.. والسفارة سيتم افتتاحها قريبا".

واتخذ الرئيس الأمريكي قرارا بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل العام الماضي، كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها ستنقل سفارتها في تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل.