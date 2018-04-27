مايك بومبيو: سنستمر في الضغط على كوريا الشمالية ولن نكرر أخطاء الماضي
بروكسل - (أ ش أ)
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ، اليوم الجمعة ، أن واشنطن ستستمر في ضغوطها على كوريا الشمالية ولن تكرر أخطاء الماضي ، مشددا على التزام بلاده بضرورة نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.
وأكد بومبيو - خلال مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف الناتو أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ بعد قرارا بشأن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ، مشيرا إلى أنه من الممكن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق ما لم يتضمن تعديلات جوهرية ، كما أن الولايات المتحدة ستسعى للتخلص من العيوب التي شابت الاتفاق.
ودعا وزير الخارجية الأمريكي روسيا إلى احترام القانون الدولي ، مضيفا "نريد الحوار مع روسيا وهذا يتوقف على أعمالهم".
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